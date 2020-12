Furto in Croazia, arrestati due poliziotti e un carabiniere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Otto indagati, tra i quali cui i due poliziotti e un carabiniere accusati di aver sottratto 150 mila euro e di aver tentato di entrare in Italia dalla Croazia con l’ingente somma. Sono stati arrestati al confine dalla polizia di Buje. Si tratterebbe di un Furto che sarebbe stato commesso durante il trasferimento di somme di denaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Otto indagati, tra i quali cui i duee unaccusati di aver sottratto 150 mila euro e di aver tentato di entrare in Italia dallacon l’ingente somma. Sono statial confine dalla polizia di Buje. Si tratterebbe di unche sarebbe stato commesso durante il trasferimento di somme di denaro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

