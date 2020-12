Diritti dei disabili, Mattarella: “Difficoltà e rischi per assistenza e cure. Necessario sconfiggere al più presto il virus” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, Diritti e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”. È il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale per i Diritti delle persone con disabilità. “L’Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delle disabilità e per promuovere l’autentico rispetto dei Diritti delle persone che le presentano, impegnandosi ad abbattere barriere e ostacoli – fisici e anche culturali – che ne limitano le legittime aspirazioni. L’Unione Europea, nel mese scorso, ha approvato una dichiarazione, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone contà inclusione, pari opportunità,e partecipazione a tutte le aree della vita pubblica, sociale ed economica”. È il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della Giornata internazionale per idelle persone contà. “L’Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delletà e per promuovere l’autentico rispetto deidelle persone che le presentano, impegnandosi ad abbattere barriere e ostacoli – fisici e anche culturali – che ne limitano le legittime aspirazioni. L’Unione Europea, nel mese scorso, ha approvato una dichiarazione, ...

