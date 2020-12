«Cosa posso fare a Natale e Capodanno?» Ecco una guida ai nuovi divieti in 10 domande e risposte (Di venerdì 4 dicembre 2020) La sera del 3 dicembre il premier Giuseppe Conte ha presentato le nuove misure anti-Covid, che avranno un impatto diretto sul modo in cui gli italiani trascorreranno il Natale e il Capodanno 2020. Ci sono restrizioni agli spostamenti, limitazioni per ristoranti e alberghi, indicazioni sulla Messa e sui festeggiamenti del 25 dicembre. Ecco, in 10 domande e altrettante risposte, Cosa si potrà fare e Cosa no. Il tuo browser non supporta il tag iframe 1. posso uscire dalla mia Regione? Gli spostamenti da una Regione all’altra saranno vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Fino al 20 dicembre si potranno oltrepassare i confini regionali, ma tenendo sempre conto delle attuali fasce di rischio (rosse, arancioni, gialle) e delle relative ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 dicembre 2020) La sera del 3 dicembre il premier Giuseppe Conte ha presentato le nuove misure anti-Covid, che avranno un impatto diretto sul modo in cui gli italiani trascorreranno ile il2020. Ci sono restrizioni agli spostamenti, limitazioni per ristoranti e alberghi, indicazioni sulla Messa e sui festeggiamenti del 25 dicembre., in 10e altrettantesi potràno. Il tuo browser non supporta il tag iframe 1.uscire dalla mia Regione? Gli spostamenti da una Regione all’altra saranno vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio. Fino al 20 dicembre si potranno oltrepassare i confini regionali, ma tenendo sempre conto delle attuali fasce di rischio (rosse, arancioni, gialle) e delle relative ...

robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - borghi_claudio : @BeatricePedrini @mattiafeltri Cosa c'è di male? Io sono cresciuto con la consapevolezza che se sono ospite da qual… - ele12345678999 : RT @seadatrash: Pierpaolo: “Amore a cosa pensi?” Malgioglio:“All’innamoramento che ho nei tuoi confronti. Prima era un dubbio,ora te lo po… - neropietra : non posso dire di cosa ho voglia in questo momento - Whatsername_17_ : @figliadellalba ECCOCI NERE ELE IO NON POSSO TOLLERARE QUESTA COSA -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa posso Cosa posso e non posso fare in zona arancione? Le Faq del governo con tutte le risposte sulle nuove regole in Piemonte, a partire da negozi e spostamenti TargatoCn.it Giscard e una certa idea di come si comporta un politico

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

2020 SO non è un asteroide ma un razzo Centaur degli anni '60

Risolto il mistero intorno a 2020 SO, un oggetto con orbita prossima alla Terra! Avrebbe potuto essere un asteroide di piccole dimensione, invece l'altra ipotesi, quella di uno stadio di un razzo di u ...

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Risolto il mistero intorno a 2020 SO, un oggetto con orbita prossima alla Terra! Avrebbe potuto essere un asteroide di piccole dimensione, invece l'altra ipotesi, quella di uno stadio di un razzo di u ...