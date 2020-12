Coronavirus: Ricci (Pd), 'no 'sbraco' a feste o arriva terza ondata' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “I sindaci sono contrari allo sbraco. Nessun allentamento per le vacanze o apriamo le porte ad una terza pericolosissima ondata di contagi: il Covid non conosce festività". Lo afferma Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie Locali Italiane). "Troppe polemiche, troppo spesso strumentali, a volte addirittura farsesche, stanno avvelenando un confronto che dovrebbe tenere al centro due soli chiari obiettivi: la tutela della salute e il contenimento dei danni economici e sociali. Vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad ora sarebbe imperdonabile e irresponsabile. Dobbiamo resistere in attesa di un calo ancor più significativo dei contagi e soprattutto del vaccino, per poi tornare alla vita normale e rilanciare economia e consumi”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - “I sindaci sono contrari allo. Nessun allentamento per le vacanze o apriamo le porte ad unapericolosissimadi contagi: il Covid non conosce festività". Lo afferma Matteo, sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie Locali Italiane). "Troppe polemiche, troppo spesso strumentali, a volte addirittura farsesche, stanno avvelenando un confronto che dovrebbe tenere al centro due soli chiari obiettivi: la tutela della salute e il contenimento dei danni economici e sociali. Vanificare tutti gli sforzi fatti sino ad ora sarebbe imperdonabile e irresponsabile. Dobbiamo resistere in attesa di un calo ancor più significativo dei contagi e soprattutto del vaccino, per poi tornare alla vita normale e rilanciare economia e consumi”.

