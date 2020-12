Biathlon: classifica Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo sprint Kontiolahti 2 (Di giovedì 3 dicembre 2020) La classifica di Coppa del Mondo di Biathlon femminile aggiornata dopo la sprint di Kontiolahti due. In Finlandia proseguono le gare con una super Hanna Oeberg che si aggiudica gara e primato in classifica davanti alla francese Chevalier. La prima della azzurre è Dorothea Wierer staccata di 74 punti dalla vetta. LA classifica DI Coppa DEL Mondo aggiornata 1° H.Oeberg 156 2° Chevalier 115 3° Roiseland 114 4° Skottheim 112 5° E.Oeberg 108 6° Alimbekawa 108 7° Herrmann 97 8° Brorsson 979° Wierer 92 10° Knotten 88 32° Vittozzi 36 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladideldiladidue. In Finlandia proseguono le gare con una super Hanna Oeberg che si aggiudica gara e primato indavanti alla francese Chevalier. La prima della azzurre è Dorothea Wierer staccata di 74 punti dalla vetta. LADIDEL1° H.Oeberg 156 2° Chevalier 115 3° Roiseland 114 4° Skottheim 112 5° E.Oeberg 108 6° Alimbekawa 108 7° Herrmann 97 8° Brorsson 979° Wierer 92 10° Knotten 88 32° Vittozzi 36 SportFace.

