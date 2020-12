Arnold Schwarzenegger, come sta dopo l’operazione? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Arnold Schwarzenegger è noto per la sua forza e determinazione ma di recente è stato costretto a fermarsi causa operazione: oggi sta meglio Arnold Schwarzenegger è noto a tutti per l’incredibile forza fisica, il corpo mozzafiato e la determinazione. Ha recitato i ruolo di Terminator ed è un’icona del culturismo. Fra i vari ruoli interpretati, Leggi su youmovies (Di venerdì 4 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è noto per la sua forza e determinazione ma di recente è stato costretto a fermarsi causa operazione: oggi sta meglioè noto a tutti per l’incredibile forza fisica, il corpo mozzafiato e la determinazione. Ha recitato i ruolo di Terminator ed è un’icona del culturismo. Fra i vari ruoli interpretati,

Muscoli_info : RT @mediterranew: Arnold Schwarzenegger nuova serie di Netflix... - Muscoli_info : RT @darkskywriter: Sto pensando che ora potrebbero fare un reboot di Junior e Juno in un solo film, dove Arnold Schwarzenegger fa il padre… - darkskywriter : Sto pensando che ora potrebbero fare un reboot di Junior e Juno in un solo film, dove Arnold Schwarzenegger fa il p… - Muscoli_info : RT @PianiMino: Mi sento come Arnold Schwarzenegger in “Una promessa è una promessa” #PlayStation5 - PianiMino : Mi sento come Arnold Schwarzenegger in “Una promessa è una promessa” #PlayStation5 -