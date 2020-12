Acquisti online e garanzia | come funzionano i diritti dei cittadini

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Oggi la tecnologia è sempre più diffusa nella vita quotidiana di milioni diitaliani: non solo è utilizzata per comunicare o per lavorare, ma anche per fareche, anche a causa della pandemia e delle restrizioni che ne sono seguite, oggi sono in numero in costante crescita. Tuttavia, un utente che si avvale del proprio pc o smartphone per comprare un qualsiasi prodotto tramite il web, deve fare attenzione e deve saperecomportarsi nel caso quanto ordinato non arrivi a casa, oppure arrivi in condizioni non corrispondenti a quelle per cui era stato fatto l’ordine. Vediamo allora quali garanzie sono poste a tutela deideiche comprano su internet. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul ...