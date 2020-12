“Accordo sull’ex Ilva è vittoria del Pd sul M5S: Crimi si dimetta”. L’affondo del deputato grillino (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per spiegare meglio lo stato di salute del Movimento 5 Stelle, che intanto oggi ha perso altri quattro eurodeputati che hanno detto addio in modo durissimo (“Il M5S ha tradito gli elettori”), occorre leggere bene quanto dichiarato da Giovanni Vianello, deputato grillino di Taranto sulla questione Ilva: “L’accordo sull’ex Ilva di Taranto slittato a dicembre, non è solo una sconfitta per la città ma per l’Italia intera. Il MEF guidato dal Pd che ha manovrato la trattativa ha dimostrato di essere incapace di tutelare i diritti costituzionali, condannando a un infelice destino i figli di Taranto”. Attacca poi Vianello: “Per onestà intellettuale devo ammettere che il MiSE e il MATTM guidati dal M5S si sono dimostrati subalterni al MEF a guida PD, e non all’altezza. Si palesa la sottomissione dei vertici ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 3 dicembre 2020) Per spiegare meglio lo stato di salute del Movimento 5 Stelle, che intanto oggi ha perso altri quattro eurodeputati che hanno detto addio in modo durissimo (“Il M5S ha tradito gli elettori”), occorre leggere bene quanto dichiarato da Giovanni Vianello,di Taranto sulla questione: “L’accordodi Taranto slittato a dicembre, non è solo una sconfitta per la città ma per l’Italia intera. Il MEF guidato dal Pd che ha manovrato la trattativa ha dimostrato di essere incapace di tutelare i diritti costituzionali, condannando a un infelice destino i figli di Taranto”. Attacca poi Vianello: “Per onestà intellettuale devo ammettere che il MiSE e il MATTM guidati dal M5S si sono dimostrati subalterni al MEF a guida PD, e non all’altezza. Si palesa la sottomissione dei vertici ...

lillidamicis : “L’accordo sull’ex Ilva di Taranto slittato a dicembre, non è solo una sconfitta per la città ma per l’Italia inter… - PugliaStream : Ex Ilva, i dubbi dei sindacati: «Pochi dettagli sull'accordo Governo-Mittal» - tvbusiness24 : #Ex Ilva, ancora niente accordo sull’ingresso di #Invitalia nel capitale di #Arcelor Mittal Italia. La firma dell’i… - sergimagugliani : RT @infoitinterno: Conte: 'In queste ore stiamo definendo l'accordo con Mittal sull'ex Ilva' - infoitinterno : Conte: 'In queste ore stiamo definendo l'accordo con Mittal sull'ex Ilva' -

Ultime Notizie dalla rete : “Accordo sull’ex T12, l’ultimo sogno di Massimo Tamburini La Stampa