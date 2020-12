Verso il Dpcm | spostamenti tra regioni vietati e validità prolungata fino a 50 giorni Tensione governo-maggioranza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si tratta dei due primi articoli del Dl che sarà varato stasera in consiglio dei ministri. Domani, invece, il varo della nuova ordinanza del premier per le festività

Ultime Notizie dalla rete : Verso Dpcm

Quale esame scegliere, quanto tempo prima effettuarlo, come comportarsi con i bambini e quali atteggiamenti evitare. I provvedimenti annunciati in Senato dal ...Piantedo, 2 dicembre 2020 - Paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020, per un incidente in montagna sulle alpi Orobie in Valtellina, su un versante del monte Legnone, al confine c ...