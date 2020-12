Roma, Smalling prova il recupero per il Sassuolo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Roma spera nel recupero di Chris Smalling che però si sta ancora allenando a parte. Tutti i dettagli Chris Smalling sta lavorando per tornare a disposizione di Paulo Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo. Secondo il Corriere della Sera il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato ma ciò nonostante potrebbe tornare in campo per la prima volta dallo scorso 8 novembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Laspera neldi Chrische però si sta ancora allenando a parte. Tutti i dettagli Chrissta lavorando per tornare a disposizione di Paulo Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro il. Secondo il Corriere della Sera il difensore inglese ha svolto lavoro differenziato ma ciò nonostante potrebbe tornare in campo per la prima volta dallo scorso 8 novembre. Leggi su Calcionews24.com

PagineRomaniste : #Veretout e #Mancini, ansia Roma. #Smalling salta anche lo Young Boys #ASRoma #CorrieredelloSport - Dalla_SerieA : News della giornata. Roma-Young Boys, spazio al turnover. Out Mancini e Veretout, Smalling tenta il recupero per il… - infoitsport : Roma in ansia per Veretout: si teme la lesione. I rientri di Mancini e Smalling… - infoitsport : Roma, Smalling non è ancora recuperato. Slittano gli esami per Mancini e Veretout - infoitsport : Roma, le ultime su Smalling, Veretout, Mancini e Santon: il report -