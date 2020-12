Recovery Plan | destinare lo 0 | 1% a ciechi e ipovedenti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) 100 euro “a persona” per sostenere con interventi mirati ma di grande respiro le persone con disabilità visiva, ovvero circa 2 milioni di cittadiniassoluti etanti sono in Italia, che sono anche tra i più penalizzati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e continueranno ad esserlo nella fase di ripresa economica e sociale. E’ questa la proposta che viene dall’Unione Italianache, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità e nell’anno del suo Centenario, lancia un appello al Governo peralmeno lo 0,1% dei 209 miliardi messi a disposizione per il nostro Paese con ilFund Europeo per interventi rivolti alle persone affette da disabilità visiva e alle loro famiglie. Una quota irrisoria di risorse, ...