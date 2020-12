Niente matrimonio per Fabrizio Corona: presunta sposa lo smentisce e spunta la Rodriguez (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fabrizio Corona smentisce il matrimonio e la sua presunta sposa Lia Del Grosso, invece, lo conferma. Il tutto è accaduto tra le pagine del settimanale Oggi. Stesso giornale ma pensieri diametralmente opposti. E’ giallo, nessun matrimonio per Fabrizio Corona: la presunta sposa non è d’accordo Non è vero Niente, è solo una voce messa in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 2 dicembre 2020)ile la suaLia Del Grosso, invece, lo conferma. Il tutto è accaduto tra le pagine del settimanale Oggi. Stesso giornale ma pensieri diametralmente opposti. E’ giallo, nessunper: lanon è d’accordo Non è vero, è solo una voce messa in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

varivarvar : @bohutosan niente l'ho immaginato e ora sono un po' distrutta, che dire, il potere dei kuroken anime gemelle mi sor… - blogtivvu : Niente matrimonio per Fabrizio Corona: presunta sposa lo smentisce e spunta la Rodriguez - MarikaLotito : RT @ViloAngela: Gregoraci 'se io vado in vacanza non ho bisogno di chiedere niente'. A 40 anni con un matrimonio miliardario alle spalle si… - ViloAngela : Gregoraci 'se io vado in vacanza non ho bisogno di chiedere niente'. A 40 anni con un matrimonio miliardario alle s… - icytrixreal : ciao sono qui per rompervi le palle pensate se i real di due fake si mettessero insieme e questa relazione durasse,… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente matrimonio Fausto Brizzi e Silvia Salis: in due sotto l ombrello Vanity Fair Italia Fabrizio Corona e il matrimonio con Lia Del Grosso, ecco tutta la verità – ESCLUSIVO

E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere ... che sta in casa con il “promesso sposo”… LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO clicca la foto per ingrandirla © ...

Positiva al Covid a pochi giorni dal matrimonio: ma riescono a sposarsi lo stesso, ecco come

Lauren Jimenez e Patrick Delgado, una coppia della California, è riuscita a convolare a nozze nonostante la sposa fosse in quarantena dopo essere ...

E comunque davanti all’evidenza delle pubblicazioni credo non ci sia niente da aggiungere ... che sta in casa con il “promesso sposo”… LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO clicca la foto per ingrandirla © ...Lauren Jimenez e Patrick Delgado, una coppia della California, è riuscita a convolare a nozze nonostante la sposa fosse in quarantena dopo essere ...