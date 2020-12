Nasce Different, la nuova communication Company (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - . Dalla fusione di Acqua Group, Young Digitals e True Company, Nasce Different, la nuova Company caratterizzata da una struttura fluida di talenti trasversali che si plasma sull'unicità di ogni marca da narrare. Sostenere la marca, raccontarla, farla scegliere dal consumatore: le sfide di oggi per i player della comunicazione sono tante e si inseriscono in uno scenario sempre più complesso e digitale, soprattutto in questo periodo di pandemia e smart working. Ripensare i modelli di business e i processi, rendendoli analitici e creativi è la chiave vincente per tutte le agenzie che, oltre ad aver successo, puntano anche a un respiro internazionale. "Comprendere la trasformazione in atto è fondamentale per le agenzie di comunicazione e Different rappresenta ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - . Dalla fusione di Acqua Group, Young Digitals e True, lacaratterizzata da una struttura fluida di talenti trasversali che si plasma sull'unicità di ogni marca da narrare. Sostenere la marca, raccontarla, farla scegliere dal consumatore: le sfide di oggi per i player della comunicazione sono tante e si inseriscono in uno scenario sempre più complesso e digitale, soprattutto in questo periodo di pandemia e smart working. Ripensare i modelli di business e i processi, rendendoli analitici e creativi è la chiave vincente per tutte le agenzie che, oltre ad aver successo, puntano anche a un respiro internazionale. "Comprendere la trasformazione in atto è fondamentale per le agenzie di comunicazione erappresenta ...

Ecco Different, fusione tra Acqua Group, Young Digitals e True Company

Ben 125 dipendenti tra Milano e Padova, e un fatturato aggregato di oltre 23 milioni di euro. Un buon 2020 in via di conclusione nonostante la pandemia e prospettive di crescita rilevanti anche nel 20 ...

Ben 125 dipendenti tra Milano e Padova, e un fatturato aggregato di oltre 23 milioni di euro. Un buon 2020 in via di conclusione nonostante la pandemia e prospettive di crescita rilevanti anche nel 20 ...