Mr. Wrong: in arrivo su Canale 5 la nuova serie di Can Yaman (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Mr Wrong Continua il sodalizio tra Can Yaman e Canale 5. Tra non molte settimane è previsto lo sbarco della serie Mr. Wrong (Signor Sbagliato), dove l'attore turco è il protagonista maschile al fianco di Özge Gurel, già sua compagna in Bitter Sweet – Ingredienti d'amore, la soap che lo ha fatto conoscere al pubblico nostrano prima dell'arrivo di Daydreamer – Le Ali del Sogno, che a gennaio sarà in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Composta da 14 puntate di oltre due ore, Bay Yanlis – il titolo originale turco – si è già conclusa in Turchia e vede al centro della scena la controversa relazione tra due vicini di casa: l'aitante ristoratore Özgür Atasoy, interpretato da Yaman, e la sfortunata in amore Ezgi Inal, a cui presta il volto proprio la ...

