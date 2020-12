Gwyneth Paltrow lancia il Vulva Book: il libro sulla vagina tutto da colorare (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gwyneth Paltrow ha lanciato sul mercato il Vulva Book o il Penis Book, un libro da colorare dal prezzo contenuto che sta andando a ruba. Gwyneth Paltrow ha lanciato il Vulva Book, un libro dedicato alla vagina che contiene 64 pagine tutte da colorare. Il prodotto, come prevedibile, sta già andando a ruba e punta a diventare uno dei regali di Natale più gettonati. Nel corso degli ultimi anni Gwyneth Paltrow ha fatto parlare di sé non tanto per il suo lavoro come attrice ma per alcuni suoi investimenti commerciali. Paltrow è infatti nota per essere anche un'imprenditrice ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)hato sul mercato ilo il Penis, undadal prezzo contenuto che sta andando a ruba.hato il, undedicato allache contiene 64 pagine tutte da. Il prodotto, come prevedibile, sta già andando a ruba e punta a diventare uno dei regali di Natale più gettonati. Nel corso degli ultimi anniha fatto parlare di sé non tanto per il suo lavoro come attrice ma per alcuni suoi investimenti commerciali.è infatti nota per essere anche un'imprenditrice ...

L'attrice (premio Oscar) ha trovato da tempo una nuova e profittevole carriera col suo sito, dove una parte importante è riservata ai temi della "salute sessuale". Dopo il profumo di orgasmo e di vagi ...

