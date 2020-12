Discovery+: la nuova piattaforma di streaming debutterà il 4 gennaio 2021 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 4 gennaio 2021 debutterà anche in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, Discovery+, una nuova piattaforma di streaming. Discovery+, la nuova piattaforma di steaming dedicato al real life entertainment e ai contenuti "non fiction", debutterà a livello globale, anche in Italia, il 4 gennaio 2021. Il lancio avverrà inizialmente in più di 25 paesi e proporrà all'esordio molte produzioni nazionali e internazionali. In Discovery+ sarà anche possibile accedere allo sport premium targato Eurosport, dal tennis al basket, dal ciclismo agli sport invernali, fino ad arrivare all'esclusiva digitale dei Giochi Olimpici. David Zaslav, President and CEO ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il 4anche in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti,, unadi, ladi steaming dedicato al real life entertainment e ai contenuti "non fiction",a livello globale, anche in Italia, il 4. Il lancio avverrà inizialmente in più di 25 paesi e proporrà all'esordio molte produzioni nazionali e internazionali. Insarà anche possibile accedere allo sport premium targato Eurosport, dal tennis al basket, dal ciclismo agli sport invernali, fino ad arrivare all'esclusiva digitale dei Giochi Olimpici. David Zaslav, President and CEO ...

