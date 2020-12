Cyberpunk 2077 sta per arrivare | e con esso la misteriosa “Cybernight”

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) CD Projekt RED sa di sicuro come tenere alta l'hype. Manca ormai circa una settimana al lancio dell'attesissimo, e un nuovo tweet dall'account ufficiale del gioco alimenta ancor di più il fuoco dell'entusiasmo e della curiosità. Nel tweet ritroviamo un audio, inviatoci direttamente da V, in cui cita un misterioso colpo, seguito dall'hashtag #Cybernight. "Hey, you. We've got a transmission for you." ("Hey tu, abbiamo una trasmissione radio per te") è l'unica intestazione prima dell'hashtag. L'audio recita così: "Hey, sono io. Giusto due parole su un lavoretto nuovo che sta per. Avrò bisogno di un po' di aiuto per farlo per bene. Ti manderò i dettagli presto, ma ... sta' pronto, ok? Sarà qualcosa di grosso!"