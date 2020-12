"Così per me non esiste". Addio a Striscia, Ficarra e Picone svelano la scelta estrema di Antonio Ricci: "Fate pure, io non ci sarò" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono sulla bocca di tutti, Ficarra e Picone. Scontato, dopo l'annuncio dell'Addio a Striscia la Notizia al termine di questa settimana, che sarà l'ultima alla conduzione del tg satirico di Canale 5, dopo ben 15 anni. E tra le diverse interviste, ecco che la coppia comica ne ha concessa una anche a Leggo.it, in cui hanno aggiunto dettagli che, fino ad ora, non avevano rivelato. In particolare, un dettaglio su Antonio Ricci, il quale si è rifiutato di vedere la puntata di Striscia in cui hanno dato l'annuncio, quella di lunedì. Ficarra e Picone, sul "papà" del tg satirico, spiegano: "Ci ha fatto sentire importanti all'interno di Striscia. Fino all'ultimo si è rifiutato di pensare: Fate ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono sulla bocca di tutti,. Scontato, dopo l'annuncio dell'la Notizia al termine di questa settimana, che sarà l'ultima alla conduzione del tg satirico di Canale 5, dopo ben 15 anni. E tra le diverse interviste, ecco che la coppia comica ne ha concessa una anche a Leggo.it, in cui hanno aggiunto dettagli che, fino ad ora, non avevano rivelato. In particolare, un dettaglio su, il quale si è rifiutato di vedere la puntata diin cui hanno dato l'annuncio, quella di lunedì., sul "papà" del tg satirico, spiegano: "Ci ha fatto sentire importanti all'interno di. Fino all'ultimo si è rifiutato di pensare:...

