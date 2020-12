Carlo Verdone, Natale in attesa del vaccino: "Non vedo l'ora di farlo" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attore e regista romano, Carlo Verdone, racconta come sarà il Natale a casa sua, coi regali e il tampone, dichiarando che non solo farà il vaccino, ma anche come si senta fortunato a non avere contratto il virus. Il Natale anche in casa di Carlo Verdone sarà molto simile a quello di tante famiglie italiane: con pochi posti a tavola, tanta preoccupazione ma anche tanta speranza. L'attore romano infatti ha dichiarato che sta aspettando il vaccino e che non vedrà l'ora di farlo. Nell'intervista rilasciata per Il Messaggero, Carlo Verdone, ha svelato come trascorrerà le feste natalizie, senza tombola, senza Mercante in Fiera e senza i giochi delle feste che rappresentano una tradizione per il regista ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'attore e regista romano,, racconta come sarà ila casa sua, coi regali e il tampone, dichiarando che non solo farà il, ma anche come si senta fortunato a non avere contratto il virus. Ilanche in casa disarà molto simile a quello di tante famiglie italiane: con pochi posti a tavola, tanta preoccupazione ma anche tanta speranza. L'attore romano infatti ha dichiarato che sta aspettando ile che non vedrà l'ora di. Nell'intervista rilasciata per Il Messaggero,, ha svelato come trascorrerà le feste natalizie, senza tombola, senza Mercante in Fiera e senza i giochi delle feste che rappresentano una tradizione per il regista ...

Lavorare si può. E si deve. Anche se si è disabili. Dovrebbe essere ovvio e naturale. E, invece, ancora oggi, moltissime persone handicappate non riescono a farlo perché ci sono resistenze o pregiudiz ...

Domani alle 23 su RaiDue andrà in onda uno speciale di O ANCHE NO – Il Lavoro è di tutti. Nello studio di Milano, ad affiancare Paola Severini Melograni, ci sarà Valentina Battistini, Responsabile del ...

