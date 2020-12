Bimbo di 7 anni uccide a coltellate il compagno della mamma. “Lo ha fatto per me” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La vittima è un pregiudicato di 38 anni. Nel 2013 era stato arrestato nell’operazione “Romanzo Criminale”, quando la Polizia sconfisse una gang di ragazzini manfredoniani che da giugno a novembre avevano commesso ben quattro omicidi. Ai tempi il 38eenne fu accusato di occultamento di cadavere; condannato in primo grado a quattro anni di reclusione, la pena venne ridotta a tre anni. Sicuramente non un cittadino pacato, si vocifera che fosse spesso ubriaco, che avesse dipendenze da droghe e che le risse fossero frequenti. Una situazione familiare difficile, una comune lite che si trasforma in violenza, e un bambino di soli sette anni che prende le difese di sé stesso e della mamma uccidendo a coltellate il patrigno. Sembrerebbe questa la ricostruzione ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La vittima è un pregiudicato di 38. Nel 2013 era stato arrestato nell’operazione “Romanzo Criminale”, quando la Polizia sconfisse una gang di ragazzini manfredoniani che da giugno a novembre avevano commesso ben quattro omicidi. Ai tempi il 38eenne fu accusato di occultamento di cadavere; condannato in primo grado a quattrodi reclusione, la pena venne ridotta a tre. Sicuramente non un cittadino pacato, si vocifera che fosse spesso ubriaco, che avesse dipendenze da droghe e che le risse fossero frequenti. Una situazione familiare difficile, una comune lite che si trasforma in violenza, e un bambino di soli setteche prende le difese di sé stesso endo ail patrigno. Sembrerebbe questa la ricostruzione ...

Agenzia_Ansa : Omicidio nel Foggiano, la mamma: 'Il mio bimbo mi ha difeso' Ucciso un pregiudicato. Il piccolo, 7 anni, è il figl… - AnnaRDelorenzo : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti ??Fino all'alba di Carole Fives Madre single di un bambino di due anni è soffocata dai gesti quotidiani… - laremi_guido : RT @laremi_guido: Da bimbo #AvreiVoluto diventare il primo astronauta italiano, da anni mi sono accorto di essere un extraterrestre nel mio… - Giulia_B : @nomfup Però per un bimbo sotto i due anni è più facile fare “Oh oh oh oh oh” (e infatti lo fa) ?? - Marcell92741535 : RT @miia_2018: Dr.Nepute: 'Bimbo di 4 anni, nipote di mia paziente, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso la scorsa notte per proble… -