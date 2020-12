Basaksehir-Lipsia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese note le formazioni di Basaksehir-Lipsia, gara in programma nel girone H di Champions League alle ore 18.55. Queste le scelte dei due allenatori: Basaksehir (4-4-2): Gunok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; Visca, Turuc, Ozcan, Kahveci; Ba, Gulbrandsen. All. Buruk Lipsia (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Konaté, Angelino; Kampl, Haidara; Sabitzer, Olmo, Forsberg; Poulsen. All. Nagelsmann Foto: twitter uff Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese note ledi, gara in programma nel girone H di Champions League alle ore 18.55. Queste le scelte dei due allenatori:(4-4-2): Gunok; Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli; Visca, Turuc, Ozcan, Kahveci; Ba, Gulbrandsen. All. Buruk(4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Konaté, Angelino; Kampl, Haidara; Sabitzer, Olmo, Forsberg; Poulsen. All. Nagelsmann Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

