Avatar 2: nuovi paesaggi acquatici svelati in un concept art (Di mercoledì 2 dicembre 2020) James Cameron ha condiviso nuovi concept art di Avatar 2, che mostrano nuovi paesaggi acquatici del fantastico pianeta Pandora. I nuovi concept art di Avatar 2, condivisi dal regista e creatore James Cameron, forniscono uno sguardo dietro le quinte dei paesaggi acquatici del pianeta Pandora, che vedremo nel sequel attualmente previsto in uscita nel 2022. Il primo film, fortemente voluto da James Cameron, è stato un vero successo e Avatar 2, dopo molte difficoltà, è finalmente in fase di post-produzione. Il regista ha condiviso con il suo team i nuovi concept art, come ha rivelato su Instagram il produttore Jon Landau pubblicando una foto in cui vediamo ...

James Cameron e parte del cast di Avatar 2 sono i protagonisti della nuova foto dal set del film, in arrivo nel 2022.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tre nuovi personaggi in arrivo

L'anime più famoso sul mondo del calcio, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, si aggiorna con nuovi personaggi: Levin, Bunnaak ed Espadas.

