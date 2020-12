Xiaomi Redmi Note 9s, smartphone in offerta su Amazon con sconto del 27% (Di martedì 1 dicembre 2020) Se siete interessati all’acquisto di uno smartphone e cercate un dispositivo completo ma che al tempo stesso non necessiti di un investimento troppo elevato, potreste approfittare dell’offerta di oggi su Amazon: Xiaomi Redmi Note 9s è infatti proposto a 196,98 euro anziché 269 euro, grazie a uno sconto del 27%. A queste cifre lo smartphone dell’azienda cinese diventa infatti particolarmente appetibile. Sono diversi i punti di forza dello Xiaomi Redmi Note 9s, a cominciare dal display, un enorme pannello con diagonale da ben 6,67 pollici compatibile con lo standard HDR10 e con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), per cui è sufficientemente grande per godersi, ad esempio, un episodio della propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Se siete interessati all’acquisto di unoe cercate un dispositivo completo ma che al tempo stesso non necessiti di un investimento troppo elevato, potreste approfittare dell’di oggi su9s è infatti proposto a 196,98 euro anziché 269 euro, grazie a unodel 27%. A queste cifre lodell’azienda cinese diventa infatti particolarmente appetibile. Sono diversi i punti di forza dello9s, a cominciare dal display, un enorme pannello con diagonale da ben 6,67 pollici compatibile con lo standard HDR10 e con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), per cui è sufficientemente grande per godersi, ad esempio, un episodio della propria ...

testnapproved : Da' un'occhiata a Xiaomi Redmi Note 8t Mooshadow Grey 6,3' 4gb/64gb Dual Sim a 155,90€ invece di 229,90€… - SetorGbedemah : @therealSpiky I see the xiaomi redmi 10 ultra. - EmmaM49 : $329.99 for 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Chinese Version 5G Smartphone 6.67' Qualcomm Snapdragon 750G 6GB 128GB Quad Ca… - EmmaM49 : $329.99 for 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Chinese Version 5G Smartphone 6.67' Qualcomm Snapdragon 750G 6GB 128GB Quad Ca… - EmmaM49 : $329.99 for 'Xiaomi Redmi Note 9 Pro Chinese Version 5G Smartphone 6.67' Qualcomm Snapdragon 750G 6GB 128GB Quad Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi Redmi MIUI 13 potrebbe arrivare su questi smartphone Xiaomi, Redmi e POCO Everyeye Tech Tra bug risolti per MIUI 12 e nuovi problemi con Xiaomi ad inizio dicembre

Un aggiornamento complesso, quello impostato su MIUI 12 per tanti utenti in possesso di smartphone Xiaomi e Redmi, almeno stando ...

La nuova serie Redmi Note 9 triplica il suo successo in sole 12 ore

La nuova serie Redmi Note 9 ha registrato già grandi vendite in sole 12 ore, con 300.000 unità in sole 12 ore in Cina, grazie al suo prezzo.

Un aggiornamento complesso, quello impostato su MIUI 12 per tanti utenti in possesso di smartphone Xiaomi e Redmi, almeno stando ...La nuova serie Redmi Note 9 ha registrato già grandi vendite in sole 12 ore, con 300.000 unità in sole 12 ore in Cina, grazie al suo prezzo.