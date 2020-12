Vita in diretta, Alberto Matano nella bufera ma poi interviene Dagospia: “Che figura di m***” (Di martedì 1 dicembre 2020) Vita in diretta è una trasmissione che sta sempre sul pezzo e Alberto Matano, che la conduce, è un ottimo giornalista che segue personalmente tutto ciò che viene mandato in onda e così interviene a muso duro quando c’è qualcosa che non va come quando ha fermato l’inviata Antonella Delprino perché, durante il servizio sul funerale di Maradona, a Napoli l’assembramento era tale che ha preferito interrompere il servizio piuttosto che mandare in onda quelle scene che mostravano gente tutta vicina e senza mascherine. Matano, infatti, non perde occasione di sottolineare l’importanza del rispetto delle regole anticovid e dunque, per lui vedere quell’assembramento e gente senza mascherine era inaccettabile e non gli ha consentito di far terminare il servizio curato dalla ... Leggi su baritalianews (Di martedì 1 dicembre 2020)inè una trasmissione che sta sempre sul pezzo e, che la conduce, è un ottimo giornalista che segue personalmente tutto ciò che viene mandato in onda e cosìa muso duro quando c’è qualcosa che non va come quando ha fermato l’inviata AntoDelprino perché, durante il servizio sul funerale di Maradona, a Napoli l’assembramento era tale che ha preferito interrompere il servizio piuttosto che mandare in onda quelle scene che mostravano gente tutta vicina e senza mascherine., infatti, non perde occasione di sottolineare l’importanza del rispetto delle regole anticovid e dunque, per lui vedere quell’assembramento e gente senza mascherine era inaccettabile e non gli ha consentito di far terminare il servizio curato dalla ...

HuffPostItalia : Assembramenti a Napoli per la morte di Maradona. La Vita in Diretta interrompe il collegamento - giovi_simo : RT @impenetralia: 'Un giorno un osservatore perspicace ha detto che l’Italia fascista era diretta come un grande giornale, nonché da un gra… - cuccuman : RT @impenetralia: 'Un giorno un osservatore perspicace ha detto che l’Italia fascista era diretta come un grande giornale, nonché da un gra… - anubidal : RT @impenetralia: 'Un giorno un osservatore perspicace ha detto che l’Italia fascista era diretta come un grande giornale, nonché da un gra… - impenetralia : 'Un giorno un osservatore perspicace ha detto che l’Italia fascista era diretta come un grande giornale, nonché da… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita diretta La Vita in Diretta, "qualcuno intervenga": il servizio di Alberto Matano fa sbottare Eleonora Daniele Liberoquotidiano.it Vita in diretta, Alberto Matano nella bufera ma poi interviene Dagospia: “Che figura di m***”

Vita in diretta è una trasmissione che sta sempre sul pezzo e Alberto Matano, che la conduce, è un ottimo giornalista che segue personalmente tutto ciò che viene mandato in onda e così interviene a ...

Giulia Salemi dopo la diretta attacca Elisabetta Gregoraci e si sfoga con Selvaggia Roma

Ma in casa di tutto ciò non si è parlato… Alla fine della puntata però, Giulia Salemi ha avuto un lungo sfogo con Selvaggia Roma, con la quale ha parlato di Elisabetta Gregoraci. Le parole di Giulia a ...

Vita in diretta è una trasmissione che sta sempre sul pezzo e Alberto Matano, che la conduce, è un ottimo giornalista che segue personalmente tutto ciò che viene mandato in onda e così interviene a ...Ma in casa di tutto ciò non si è parlato… Alla fine della puntata però, Giulia Salemi ha avuto un lungo sfogo con Selvaggia Roma, con la quale ha parlato di Elisabetta Gregoraci. Le parole di Giulia a ...