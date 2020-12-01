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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 18 | 15

Viabilità DEL 01 DICEMBRE 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 18:15 (Di martedì 1 dicembre 2020) Viabilità DEL 01 DICEMBRE 2020 ORE 18:05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO PIU AVANTI SI RALLENTA TRA LE USCITE TIBURTINA E CASILINA TRAFFICO RALLENTATO IN USCITA DALLA CAPITALE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E ISOLA FARNESE SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO SULLA SALARIA DA SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FERROVIARIA FL 6 Roma NAPOLI – VIA CASSINO IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO, ANCORA IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI RITARDI DI CIRCA 80 MINUTI PER I TRENI IN ...
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