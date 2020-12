UNA VITA, anticipazioni dal 6 all’11 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 6 a venerdì 11 dicembre 2020: Mauro aggiorna Felipe su Cesar Andrade, presunto trafficante di donne, e gli chiede di non agire in modo avventato e fingere tranquillità con amici e parenti. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 2 dicembre 2020 Felipe affida ad una prostituta di sua conoscenza il compito di indagare nei bassifondi e la donna si palesa a casa sua in presenza di Liberto. Antonito parla a suo padre dello strano comportamento di Lolita e Carmen e sospetta che fra le due ci sia qualche malcelato dissapore. Mauro si spaccia per un uomo d’affari con Cesar Andrade ma, dopo che San Emeterio si è conquistato la sua fiducia, Felipe rischia di mettere a repentaglio ... Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020)e trame settimanali telenovela Unada domenica 6 a venerdì 11: Mauro aggiorna Felipe su Cesar Andrade, presunto trafficante di donne, e gli chiede di non agire in modo avventato e fingere tranquillità con amici e parenti. Leggi anche: BEAUTIFUL,puntata di mercoledì 2Felipe affida ad una prostituta di sua conoscenza il compito di indagare nei bassifondi e la donna si palesa a casa sua in presenza di Liberto. Antonito parla a suo padre dello strano comportamento di Lolita e Carmen e sospetta che fra le due ci sia qualche malcelato dissapore. Mauro si spaccia per un uomo d’affari con Cesar Andrade ma, dopo che San Emeterio si è conquistato la sua fiducia, Felipe rischia di mettere a repentaglio ...

