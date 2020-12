Uccidono il padre che le violentava: le tre sorelle andranno comunque a processo (Di martedì 1 dicembre 2020) . Sono accusate di omicidio premeditato nonostante l’aggressione al padre sia stata in realtà un’azione puramente difensiva dopo le accertate violenze psicologiche, fisiche e sessuali che subivano continuamente tra le mura di casa. Queste tre sorelle, appena sopra la maggiore età, sono il caso che sta sconvolgendo la Russia che già ha iniziato a protestare e a battersi con petizioni per ottenere una nuova legge sulla violenza domestica. Angelina, Krestina e Maria Khachaturyan, tre sorelle russe, nel 2018 avevano 19,18 e 17 anni. Adesso andranno a processo per omicidio premeditato: l’accusa è di aver ucciso il padre Mikahil nella loro casa di Mosca perché l’uomo abusava di loro. Nel luglio del 2018 le tre sono state arrestate con l’accusa di aver aggredito il padre con ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020) . Sono accusate di omicidio premeditato nonostante l’aggressione alsia stata in realtà un’azione puramente difensiva dopo le accertate violenze psicologiche, fisiche e sessuali che subivano continuamente tra le mura di casa. Queste tre, appena sopra la maggiore età, sono il caso che sta sconvolgendo la Russia che già ha iniziato a protestare e a battersi con petizioni per ottenere una nuova legge sulla violenza domestica. Angelina, Krestina e Maria Khachaturyan, trerusse, nel 2018 avevano 19,18 e 17 anni. Adessoper omicidio premeditato: l’accusa è di aver ucciso ilMikahil nella loro casa di Mosca perché l’uomo abusava di loro. Nel luglio del 2018 le tre sono state arrestate con l’accusa di aver aggredito ilcon ...

