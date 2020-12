Tutte le minoranze del presidente Le ultime sul team Biden

Leggi su formiche

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sono nel segno del “sogno americano” le prime parole di Janet Yellen, exdella Fed, dopo la nomina a segretario al Tesoro dell’amministrazione. In un tweet, la Yellen, che sarà la prima donna al Tesoro nella storia Usa, dopo essere stata la prima alla guida della Fed, scrive: “Come Paese abbiamo da affrontare grandi sfide. Serve ripristinare il sogno americano, ovvero una società in cui ognuno può esprimere proprio potenziale e sognare in grande per i figli. Lavorerò per questo”. L’amministrazionesi sta delineando come la più diversificata della storia americana: donne e non solo, con esponenti dile, a partire da quelle afroamericana e ispanica. Obiettivo: farne “lo specchio dell’America”, inviando al Paese fortemente diviso un chiaro segnale di unità e di ...