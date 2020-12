Sileri in visita al Crob di Rionero, Bardi: “Struttura strategica” (Di martedì 1 dicembre 2020) POTENZA – “La gestione del Covid in Basilicata non è stata diversa da quella fatta da altre Regioni. Anche la Basilicata ha avuto le difficoltà comuni ad altre Regioni ma ora i numeri stanno andando meglio. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà ad essere regione gialla“. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute con delega alla ricerca, Pierpaolo Sileri, che questa mattina ha visitato a Rionero l’Irccs, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. A riceverlo il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il prefetto di Potenza Annunziato Vardè, l’assessore alla Salute Rocco Leone e il direttore generale del dipartimento Salute Ernesto Esposito. Presenti anche il presidente del Consiglio di indirizzo del Crob Giuseppe Petrella, il direttore generale dell’istituto Gerardo di Martino, il direttore scientifico Alessandro Gambato, il direttore sanitario Antonio Colasurdo e il direttore amministrativo Gianvito Amendola. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) POTENZA – “La gestione del Covid in Basilicata non è stata diversa da quella fatta da altre Regioni. Anche la Basilicata ha avuto le difficoltà comuni ad altre Regioni ma ora i numeri stanno andando meglio. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni, se scenderanno ulteriormente i contagi e il sovraccarico delle strutture sanitarie, che finora non è stato drammatico, presto la Basilicata tornerà ad essere regione gialla“. Lo ha dichiarato il viceministro alla Salute con delega alla ricerca, Pierpaolo Sileri, che questa mattina ha visitato a Rionero l’Irccs, Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. A riceverlo il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il prefetto di Potenza Annunziato Vardè, l’assessore alla Salute Rocco Leone e il direttore generale del dipartimento Salute Ernesto Esposito. Presenti anche il presidente del Consiglio di indirizzo del Crob Giuseppe Petrella, il direttore generale dell’istituto Gerardo di Martino, il direttore scientifico Alessandro Gambato, il direttore sanitario Antonio Colasurdo e il direttore amministrativo Gianvito Amendola.

