Rita Ora viola le regole anti-Covid e festeggia il compleanno con 30 persone: arriva la polizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Rita Ora festeggia il compleanno al ristorante con 30 persone, arriva la polizia Anche Rita Ora ha voluto festeggiare il suo compleanno al ristorante senza curarsi delle norme anti-Covid e neanche del lockdown imposto in Gran Bretagna, dove le feste sono vietate e i locali sono chiusi. La cantante ha spento 30 candeline organizzando un party a Londra nell'esclusivo ristorante "Casa Cruz" nel pittoresco quartiere di Notting Hill, annunciandolo anche su Instagram. La festa è stata interrotta dall'arrivo della polizia, che ha trovato 30 persone a tavola: tra gli invitati anche Cara e Poppy Delevingne, come ha riportato il Sun. La cantante ha ricevuto una multa salatissima ...

