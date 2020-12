Rita Ora, festa con 30 invitati durante il lockdown: interviene la Polizia (Di martedì 1 dicembre 2020) Un party per il suo trentesimo compleanno per Rita Ora, peccato che viga il lockdown. La cantante bRitannica ha violato la quarantena per festeggiare il suo trentesimo compleanno in un ristorante in centro città, a Londra. Segnalata probabilmente da qualcuno che non ha gradito il suo violare il lockdown, è stata però interrotta dalla Polizia. Sì, perché proprio nella metropoli di Londra Rita Ora ha organizzato una festa di compleanno da vera star, senza considerare di finire però sotto inchiesta. Tra le invitate, anche le modelle Cara e Poppy Delevigne. Come ben saprete, tuttavia, le norme anti-Covid vietano le feste, e soprattutto gli assembramenti. Così Rita Ora, che non ci ha pensato due volte a condividere foto e video del party sui suoi canali ... Leggi su gossipblog (Di martedì 1 dicembre 2020) Un party per il suo trentesimo compleanno perOra, peccato che viga il. La cantante bnnica ha violato la quarantena per festeggiare il suo trentesimo compleanno in un ristorante in centro città, a Londra. Segnalata probabilmente da qualcuno che non ha gradito il suo violare il, è stata però interrotta dalla. Sì, perché proprio nella metropoli di LondraOra ha organizzato unadi compleanno da vera star, senza considerare di finire però sotto inchiesta. Tra le invitate, anche le modelle Cara e Poppy Delevigne. Come ben saprete, tuttavia, le norme anti-Covid vietano le feste, e soprattutto gli assembramenti. CosìOra, che non ci ha pensato due volte a condividere foto e video del party sui suoi canali ...

oneofthosefaces : therapist: the giant cgi rita ora can’t hurt u the giant cgi rita ora: - gossipblogit : Rita Ora, festa con 30 invitati durante il lockdown: interviene la Polizia - icecoIdstyIes : not rita ora ??????? - r3mliw : RITUAL?????? RITA ORA ?????? ???????????????????????? - leemr2beddows : @TheLastLeg Rita 'covid party' ora -