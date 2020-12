Real Madrid | Zidane ora è in bilico E la Juventus ci ri-pensa…

(Di martedì 1 dicembre 2020) Debacle pesante e sorprendete per ilin Champions. Trema la panchina di Zinedine, mentre la Juve resta alla finestra. Una sconfitta pesante, che apre a degli scenari imprevedibili in casa blancos. Il 2-0 patito contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League rappresenta un terremoto pesante tra i blancos, ed al momento anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

"No, non penso alle dimissioni, non mi dimettero' e continueremo insieme ad andare avanti". Zinedine Zidane non abbandona il Real Madrid. Dopo la sconfitta di oggi in Ucraina contro lo Shakhtar nella ...L'Inter batte 3-2 il Borussia Monchengladbach ed è ancora viva, sebbene resti ultima nel gruppo B: pareggia, invece, l'Atalanta ...