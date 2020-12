Raid-ultrà all' hotel dell' Inter | botti e fuochi d' artificio | tutti svegli di notte prima del Borussia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Una vigilia agitata, per l', in Germania per la partita decisiva di Champions League contro ilMoenchengladbach (o vince - e spera -, o è fuori dalla Coppa). Il punto è che i nerazzurri sono statiati da un gruppo di tifosi avversari nel cuorecon una serie did', come se fosse capodanno. Cinque minuti inrotti di caos, boati e rumore assordante.nel cuore, insomma. Operazione di disturbo che potrebbe avere anchee conseguenze sul campo, almeno questa è la speranza dei tifosi-teppisti che hanno coordinato il. Come detto, per sperare di restare ...