Perché monitorare i primi 5-10 giorni dei sintomi Covid è importante | la guida del Nyt

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Quantifa hai iniziato ad avvertire idel-19? Questa la domanda da tenere a mente, secondo un approfondimento del New York Times. Nell’articolo, la giornalista Tara Parker-Pope raccoglie l’opinione di diversi esperti e sottolinea che “annotare sul calendario il primo segno di malattia e controllare i livelli di febbre e ossigeno sono passaggi cruciali nel monitoraggio dell’infezione da coronavirus”. Il-19, infatti, può presentare una vasta gamma dima “quando diventa serio” - si legge sul Nyt - “spesso segue uno schema coerente”. Sebbene ogni paziente rappresenti un caso a sé stante, scrive Parker-Pope, “i medici affermano che il periodo che va dal quinto al decimo giorno di malattia rappresentano spesso quello più preoccupante per le complicanze respiratorie”, in ...