Patrizia De Blanck, sfiorata la rissa: il web si scatena, l'ha fatta grossa (Di martedì 1 dicembre 2020) Accesissimo diverbio in studio tra Patrizia De Blanck e Myriam Catania. Volano parole grosse e il web si divide: ecco cosa è successo Fonte foto: Facebook / FacebookIl Grande Fratello Vip è spesso teatro di scontri epocali. All'interno della casa è salita la tensione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci, con quest'ultima che ha accusato l'influencer di essere una "scroccona" e di riservare attenzioni particolari all'ex marito Flavio Briatore. Accuse rimandate senza tanti complimenti al mittente. La discussione ha acceso anche gli animi nello studio di Alfonso Signorini e ha visto un concitato diverbio tra Patrizia De Blanck e Myriam Catania, le due ex concorrenti e compagne di avventura di Giulia ed Elisabetta. "Flavio mi ha detto che Giulia ci provava ma lui non se la filava", ha iniziato ad ...

