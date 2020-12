Pagare con carta e bancomat | tutti gli incentivi del governo

Leggi su yeslife

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ilvuole incentivare i pagamenti effettuati condi credito oper limitare i contanti non tacciabili. Ecco i vantaggi. Il Natale si avvicina e in un momento come quello che stiamo passando, un po’ di spese natalizie non potranno che migliorare gli umori. Sono già molte le persone che si stanno affrettando L'articolo proviene da YesLife.it.