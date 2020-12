Monster Energy partner di Suzuki in MotoGP (Di martedì 1 dicembre 2020) L’Energy drink Monster Energy diventa partner di Suzuki in MotoGP, che sarà sulle livree delle GSX-R di Rins e Mir a partire dalla stagione 2021. Il contratto sarà di tipo pluriennale e si sa solamente che il marchio della Monster avrà una gran fetta di presenza sulla moto della casa nipponica. Si prevede un drastico cambio di colori? Monster Energy in MotoGP: da Yamaha ora anche a Suzuki Aumenta l’egemonia della Monster Energy, bevanda energetica statunitense, che dopo la partnership con la Yamaha iniziata nel 2019 come title sponsor, ne avvierà un’altra abbastanza corposa con il team Suzuki. La squadra di Hamamatsu godeva ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) L’drinkdiventadiin, che sarà sulle livree delle GSX-R di Rins e Mir a partire dalla stagione 2021. Il contratto sarà di tipo pluriennale e si sa solamente che il marchio dellaavrà una gran fetta di presenza sulla moto della casa nipponica. Si prevede un drastico cambio di colori?in: da Yamaha ora anche aAumenta l’egemonia della, bevanda energetica statunitense, che dopo laship con la Yamaha iniziata nel 2019 come title sponsor, ne avvierà un’altra abbastanza corposa con il team. La squadra di Hamamatsu godeva ...

