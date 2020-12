Meteo, è la settimana della neve anche in pianura (Di martedì 1 dicembre 2020) È una settimana d’inverno. Le previsioni meteo annunciano neve anche in pianura e temperature in rapida discesa. Pioggia e vento lungo la costa e precipitazioni intense in pianura che potrebbero essere piovose, ma anche nevose. L’arrivo del fronte freddo è previsto con il mese di dicembre: sulle Alpi da martedì e sul bacino del Mediterraneo da mercoledì. Già da oggi neve sulle Alpi e a quote collinari. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) È una settimana d’inverno. Le previsioni meteo annunciano neve anche in pianura e temperature in rapida discesa. Pioggia e vento lungo la costa e precipitazioni intense in pianura che potrebbero essere piovose, ma anche nevose. L’arrivo del fronte freddo è previsto con il mese di dicembre: sulle Alpi da martedì e sul bacino del Mediterraneo da mercoledì. Già da oggi neve sulle Alpi e a quote collinari.

Basket Brescia, oggi è il giorno del giudizio

In casa Germani incombe l’ora delle decisioni. Trascorsa la settimana di pausa del campionato senza che dalla società trapelasse alcuna notizia, è stata fissata a questa mattina la riunione che dovreb ...

