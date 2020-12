Live Rooms permette di andare in diretta Instagram con 3 ospiti (Di martedì 1 dicembre 2020) Instagram ora consente ai creatori di aggiungere fino a tre persone in più nelle dirette tramite la nuova feature Live Rooms. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 1 dicembre 2020)ora consente ai creatori di aggiungere fino a tre persone in più nelle dirette tramite la nuova feature. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Instagram ora consente ai creatori di aggiungere fino a tre persone in più nelle dirette tramite la nuova feature Live Rooms.

Instagram: Live Rooms in India, novità beneficenza e imprese locali, effetti animati in DM

Impegnata nel rilasciare effetti animati nelle conversazioni private, la piattaforma Instagram si è occupata anche della crisi economica da coronavirus, mettendo in campo degli strumenti per fronteggi ...

