Litiga con la moglie ed esce per smaltire la rabbia. La polizia lo trova a 450 km da casa (Di martedì 1 dicembre 2020) Al termine di questa storia troverete una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco, come in moltissime occasioni è avvenuto negli ultimi giorni di rigide disposizioni anti-contagio. Ma questa non è una storia come le altre, perché qui abbiamo una sorta di record mondiale. Dopo la multa ai giovani che si danno un bacio, quella all’uomo che raggiunge la sua amante, qui abbiamo raggiunto alti livelli di… orginalità. L’episodio è avvenuto tra Como e Fano al termine dell’ennesimo litigio tra marito e moglie. Protagonista un 48enne che, per smaltire la rabbia è uscito di casa e ha iniziato a camminare. Ha camminato molto, fino a quando non è stato fermato dalla polizia alle due di notte. Gli agenti, come riportato dal Resto del Carlino, hanno trovato l’uomo mentre era a piedi, ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Al termine di questa storia troverete una multa di 400 euro per violazione del coprifuoco, come in moltissime occasioni è avvenuto negli ultimi giorni di rigide disposizioni anti-contagio. Ma questa non è una storia come le altre, perché qui abbiamo una sorta di record mondiale. Dopo la multa ai giovani che si danno un bacio, quella all’uomo che raggiunge la sua amante, qui abbiamo raggiunto alti livelli di… orginalità. L’episodio è avvenuto tra Como e Fano al termine dell’ennesimo litigio tra marito e. Protagonista un 48enne che, perlaè uscito die ha iniziato a camminare. Ha camminato molto, fino a quando non è stato fermato dallaalle due di notte. Gli agenti, come riportato dal Resto del Carlino, hannoto l’uomo mentre era a piedi, ai ...

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - mat_caputo : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - DelMoroMassimo1 : RT @DaliaDaliaanfo: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. IL MARITONETA. - _Alessandro__ : RT @SkyTG24: Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, sperando di… - BomprezziMarco : RT @DaliaDaliaanfo: Litiga con la moglie e fa 450 km a piedi da Como a Fano per sbollire la rabbia. IL MARITONETA. -