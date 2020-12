L’alluvione di Bitti mette in luce due nodi della fragilità idrogeologica nostra ed europea (Di martedì 1 dicembre 2020) Il disastro di Bitti inaugura un capitolo nuovo nella storia delle catastrofi alluvionali in Italia? Pur con pochi elementi di giudizio, la mia risposta a caldo è negativa. Non per il ricordo ancora vivo degli effetti al suolo della tempesta mediterranea Cleopatra del 2013, ma perché saltano agli occhi due nodi fondamentali della fragilità idrogeologica non soltanto sarda, ma anche italiana ed europea. “Piove sul bagnato: lagrime su sangue, sangue su lagrime”, scriveva Giovanni Pascoli più di un secolo fa. Meno lontana nel tempo, When it rains, it really pours è il titolo di uno dei primi successi di Elvis Presley: “Solo tu conosci i miei guai”. E i guai che si ripetono in modo ossessivo sono due. Il primo è l’auto, meglio se un mastodontico Suv. I veicoli rischiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Il disastro diinaugura un capitolo nuovo nella storia delle catastrofi alluvionali in Italia? Pur con pochi elementi di giudizio, la mia risposta a caldo è negativa. Non per il ricordo ancora vivo degli effetti al suolotempesta mediterranea Cleopatra del 2013, ma perché saltano agli occhi duefondamentalinon soltanto sarda, ma anche italiana ed. “Piove sul bagnato: lagrime su sangue, sangue su lagrime”, scriveva Giovanni Pascoli più di un secolo fa. Meno lontana nel tempo, When it rains, it really pours è il titolo di uno dei primi successi di Elvis Presley: “Solo tu conosci i miei guai”. E i guai che si ripetono in modo ossessivo sono due. Il primo è l’auto, meglio se un mastodontico Suv. I veicoli rischiano ...

