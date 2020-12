La riforma degli studi liberali a Hong Kong (Di martedì 1 dicembre 2020) L’insegnamento degli studi liberali nelle scuole di Hong Kong sarà oggetto di riforma per includere più contenuti sulla Cina continentale e meno sugli affari correnti. Gli studi liberali hanno lo scopo di sviluppare il pensiero critico e migliorare la consapevolezza sociale. La leader Carrie Lam ha affermato tali studi hanno contribuito ad alimentare le proteste Leggi su periodicodaily (Di martedì 1 dicembre 2020) L’insegnamentonelle scuole disarà oggetto diper includere più contenuti sulla Cina continentale e meno sugli affari correnti. Glihanno lo scopo di sviluppare il pensiero critico e migliorare la consapevolezza sociale. La leader Carrie Lam ha affermato talihanno contribuito ad alimentare le proteste

