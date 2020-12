La figlia Tay colpita durante il sit-in a Parigi, Calenda: “Non mi aveva detto nulla” (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia che riguarda la figlia di Carlo Calenda, Tay, colpita al volto durante la manifestazione a Parigi lo scorso sabato, 28 dicembre, ha fatto il giro dei social e creato non poche polemiche. Molti infatti si sono scagliati contro la figlia del leader di Azione che, secondo questi, non si sarebbe dovuta trovare in una piazza di Parigi a manifestare contro la violenza da parte della polizia francese. Ma Tay Calenda, 31 anni, vive a Parigi da dieci anni, lavora come fotografa freelance e, per di più, è fidanzata con un poliziotto. Carlo Calenda ha spiegato che, anche per questi motivi, la ricostruzione che vede sua figlia impegnata negli scontri “fanno ridere”. >> Regeni, secondo l’Egitto ... Leggi su urbanpost (Di martedì 1 dicembre 2020) La notizia che riguarda ladi Carlo, Tay,al voltola manifestazione alo scorso sabato, 28 dicembre, ha fatto il giro dei social e creato non poche polemiche. Molti infatti si sono scagliati contro ladel leader di Azione che, secondo questi, non si sarebbe dovuta trovare in una piazza dia manifestare contro la violenza da parte della polizia francese. Ma Tay, 31 anni, vive ada dieci anni, lavora come fotografa freelance e, per di più, è fidanzata con un poliziotto. Carloha spiegato che, anche per questi motivi, la ricostruzione che vede suaimpegnata negli scontri “fanno ridere”. >> Regeni, secondo l’Egitto ...

