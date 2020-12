La denuncia: in Huawei chiesero di spiare e copiare il prodotto dei rivali Usa (Di martedì 1 dicembre 2020) «Sapete benissimo che le nostre Risorse Umane erano molto bene al corrente di questi tentativi di violare la proprietà intellettuale di terze parti, perché il 19 marzo 2019 scrissi già a mr E. M. (e in copia al mio manager diretto e anche a mr Y.) che mr H. Y. aveva minacciato di “rispedirmi da mamma” (ossia licenziarmi) perché rifiutavo di fare reverse engineering (spiare e copiare, ndr) sull’orchestrator di Cisco, Cisco Nso. Ma le Risorse Umane e il direttore del laboratorio decisero una volta di più di ignorare la mia denuncia, e di continuare nei loro illeciti, e di penalizzarmi a causa della mia onestà e integrità». Queste sono le parole contenute in una email, riportata oggi da un’inchiesta Stampa e spedita da ingegneri e fisici del German Research Center di Huawei ai dirigenti del centro di ricerca del colosso ... Leggi su linkiesta (Di martedì 1 dicembre 2020) «Sapete benissimo che le nostre Risorse Umane erano molto bene al corrente di questi tentativi di violare la proprietà intellettuale di terze parti, perché il 19 marzo 2019 scrissi già a mr E. M. (e in copia al mio manager diretto e anche a mr Y.) che mr H. Y. aveva minacciato di “rispedirmi da mamma” (ossia licenziarmi) perché rifiutavo di fare reverse engineering (, ndr) sull’orchestrator di Cisco, Cisco Nso. Ma le Risorse Umane e il direttore del laboratorio decisero una volta di più di ignorare la mia, e di continuare nei loro illeciti, e di penalizzarmi a causa della mia onestà e integrità». Queste sono le parole contenute in una email, riportata oggi da un’inchiesta Stampa e spedita da ingegneri e fisici del German Research Center diai dirigenti del centro di ricerca del colosso ...

Lo scrive La Stampa, riportando le testimonianze di ingegneri e fisici del German Research Center del colosso cinese, che dicono di aver ricevuto dai top manager la richiesta di fare reverse engineeri ...

L’Australia e la Cina litigano per una foto falsa

L'ha condivisa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, e mostra un soldato australiano in procinto di tagliare la gola a un bambino afghano ...

