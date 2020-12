Il monolite “alla Kubrick” che appare e scompare in zone diverse del mondo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Mercoledi’ scorso, un misteriosodi metallo é apparso nel mezzo del deserto rosso dello Utah. L’oggetto é sorto in un territorio troppo aspro per essere abitato da esseri umani, ma popolato dalle pecore selvagge delle Montagne Rocciose, capaci di resistere al cima avverso. Ed é proprio al fine di contare le pecore, che un elicottero delle risorse della fauna selvatica, ha intravisto dall’alto l’insolito oggetto. Disilluso il commento del pilota Bret Hutching, che pur riconoscendo di non aver mai avvistato qualcosa di cosi’ strano in anni di volo, ritiene che ilsia l’opera di un artista; soprattutto in considerazione della sua somiglianza con il celebre monumento alieno de film di Stanley Kubrick “2001 Odissea nello spazio”. Il dipartimento di sicurezza pubblica ha aggiunto scherzando che é illegale installare forme d’arte in ...