Giletti dà la ‘colpa’ a un «collaboratore meridionale» per la grafica col Vesuvio

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 1 dicembre 2020) Chiede scusa, in parte, se quell’immagine utilizzata come sfondo per parlare della situazione Covid-19 in Campania ha urtato la sensibilità di qualcuno (non pochi, anzi molti), ma poi si giustifica dicendo che molte (la maggior parte) delle persone che lavorano al suo fianco siano meridionali. Anzi, l’idea dellacon ilerutta Coronavirus è partita ed è stata realizzata proprio da uno di loro. Così Massimoprova a spegnere le polemiche per quanto andato in onda durante l’ultima puntata – quella di domenica 29 novembre – a Non è L’Arena. LEGGI ANCHE > Non è l’Arena usa lacon ilche «erutta» coronavirus Intervistato da Fanpage, il giornalista e conduttore del noto talk show in onda su La7 si è espresso così: «Il ragazzo che ha fatto questa ...