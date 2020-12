George Clooney | «Che shock scoprire che Amal aspettava due gemelli Ero preparato per uno solo!»

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 dicembre 2020), cinque anni dopo le nozze sfoglia la gallery Nei suoi film,, 59 anni, ha affrontato casi clinici disperati in E.R. Medici in prima linea, combattuto (in mantello e tutina aderente) i criminali in Batman & Robin, affrontato la furia del mare ne La tempesta perfetta. Ma se pensate che l’attore, visti i suoi ruoli sul grade schermo, fosse pronto a tutto, siete fuori strada. Leggi anche ›ha regalato 1 ...