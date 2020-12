Fibra, il fondo sovrano di Abu Dhabi potrebbe entrare in FiberCop (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il fondo sovrano di Abu Dhabi potrebbe detenere il 10-11% di FiberCop, la newco promossa da TIM, KKR e Fastweb per potenziare l’accesso alla Fibra in Italia e gestire, in particolare, la rete dell’ultimo miglio che collega gli armadietti fino alle case. Il fondo americano KKR starebbe infatti cercando co-investitori e punta a vendere ad ADIA, il più grande fondo sovrano degli Emirati Arabi Uniti, fino al 30% del veicolo tramite cui il fondo USA detiene il 37,5% di FiberCop, per 1,8 miliardi di euro, secondo quanto scrive Reuters, citando fonti anonime con conoscenza delle trattative. Se l’operazione dovesse andare in porto, ADIA, tramite il veicolo Infinity Investments, controllerà fino ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Ildi Abudetenere il 10-11% di, la newco promossa da TIM, KKR e Fastweb per potenziare l’accesso allain Italia e gestire, in particolare, la rete dell’ultimo miglio che collega gli armadietti fino alle case. Ilamericano KKR starebbe infatti cercando co-investitori e punta a vendere ad ADIA, il più grandedegli Emirati Arabi Uniti, fino al 30% del veicolo tramite cui ilUSA detiene il 37,5% di, per 1,8 miliardi di euro, secondo quanto scrive Reuters, citando fonti anonime con conoscenza delle trattative. Se l’operazione dovesse andare in porto, ADIA, tramite il veicolo Infinity Investments, controllerà fino ...

zairah89 : RT @zairah89: Ma stare al mondo, in fondo, in che cosa consiste? Ci sono cento modi per morire... ?? - Digital_Day : Un fondo triennale per coprire le spese di cablaggio in fibra degli edifici. - Farefuturo1 : RT @adolfo_urso: Garantire la governance pubblica anche #fondi esteri in #Autostrade e rete a fibra ottica. La mia interrogazione al #gover… - MassimoSantoma2 : RT @adolfo_urso: Garantire la governance pubblica anche #fondi esteri in #Autostrade e rete a fibra ottica. La mia interrogazione al #gover… - EAlessandrolodi : RT @adolfo_urso: Garantire la governance pubblica anche #fondi esteri in #Autostrade e rete a fibra ottica. La mia interrogazione al #gover… -