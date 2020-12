F1: Lewis Hamilton positivo al Covid 19. 'Devastato per non poter correre' (Di martedì 1 dicembre 2020) La Mercedes ha reso noto che il campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton è risultato positivo al test per il Covid-19. Salterà per questo il GP a Sakhir nel Bahrain il prossimo weekend. Nel ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) La Mercedes ha reso noto che il campione del mondo di Formula Unoè risultatoal test per il-19. Salterà per questo il GP a Sakhir nel Bahrain il prossimo weekend. Nel ...

