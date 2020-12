F1, Lewis Hamilton è positivo al Covid-19! Salterà il prossimo GP di Sakhir. Abu Dhabi a rischio (Di martedì 1 dicembre 2020) Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19 e Salterà dunque il Gran Premio di Sakhir, il secondo sulla pista del Bahrain dopo quello di due giorni fa vinto proprio dal pilota britannico. Il Campione del Mondo è già in isolamento ed oltre alla gara di questo fine settimana rischia di non partecipare nemmeno all’ultimo appuntamento del Mondiale ad Abu Dhabi. In un comunicato la FIA ha dato la notizia: “La FIA, la Formula 1 e il team Mercedes-AMG Petronas F1 possono confermare che durante i test PCR pre-gara obbligatori per il Gran Premio di Sakhir, Lewis Hamilton è risultato positivo al Covid-19. In conformità con i protocolli Covid-19 e le linee guida delle ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020)è risultatoal-19 edunque il Gran Premio di, il secondo sulla pista del Bahrain dopo quello di due giorni fa vinto proprio dal pilota britannico. Il Campione del Mondo è già in isolamento ed oltre alla gara di questo fine settimana rischia di non partecipare nemmeno all’ultimo appuntamento del Mondiale ad Abu. In un comunicato la FIA ha dato la notizia: “La FIA, la Formula 1 e il team Mercedes-AMG Petronas F1 possono confermare che durante i test PCR pre-gara obbligatori per il Gran Premio diè risultatoal-19. In conformità con i protocolli-19 e le linee guida delle ...

Jnterista_9 : Le bimbe di lewis hamilton, in Italia, lo dico io che la formula 1 non è per le donne - GiacomoRauli : #F1 , pessima notizia: Lewis #Hamilton positivo al #COVID19 - RollingStoneita : Il pilota si è svegliato ieri con lievi sintomi, ma sta bene #lewishamilton - SmilexTech : Lewis Hamilton positivo al Covid-19. Salterà il Bahrain 2 @Corriere @FUnoAT #F1 - giuseppefiat700 : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA #Formula1 @LewisHamilton positivo al #Covid19, non parteciperà al #SakhirGP #SkyMotori #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton Lewis Hamilton positivo al coronavirus, salta il Gp di F1 in Bahrain Sport Fanpage BREAKING: Hamilton salta Sakhir per il COVID-19!

L'inglese sarà costretto a saltare Sakhir e, se il tampone non dovesse dare esito negativo, anche la gara finale ad Abu Dhabi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata ...

Formula 1; Hamilton positivo al Covid-19, salta la seconda gara in Bahrain

Lewis Hamilton positivo al Covid-19. L'inglese "ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene", come si legge nel comunicato della Mercedes. Il sette volte campione del mondo è già in iso ...

L'inglese sarà costretto a saltare Sakhir e, se il tampone non dovesse dare esito negativo, anche la gara finale ad Abu Dhabi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella mattinata ...Lewis Hamilton positivo al Covid-19. L'inglese "ha sintomi lievi e per il resto è in gran forma e sta bene", come si legge nel comunicato della Mercedes. Il sette volte campione del mondo è già in iso ...